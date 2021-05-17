Я не писал никаких заявлений об увольнении. Моя борьба за высокие зарплаты для медиков шла вразрез с их идеологией, - Степанов. ВИДЕО

Министр здравоохранения Максим Степанов не писал заявлений об увольнении, так как хочет завершить начатые им реформы в сфере здравоохранения.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Год назад я взял на себя ответственность за всю медицинскую систему в стране, врачей, медиков и пациентов. Боролся за высокие зарплаты, за развитие медицинской отрасли, за жизнь каждого украинца", - отметил Степанов.

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"Я не писал никаких заявлений об увольнении, так как несу ответственность перед людьмы. Депутаты должны принимать решения....Между мной и коллегами иногда возникали споры. Пока подковерные игры касались меня лично, я не обращал внимания. Но события последних дней вынуждают меня высказать свое мнение. Закрывать глаза на то, как годами политсилами с низким рейтингом уничтожается медсистема и врачей опять пытаются загнать в стойло, я не буду. Реформы должны быть реализованы профессионалами и практиками, а не подгоняться под политическую коньюктуру", - заявил Степанов.

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"Нормальная медицина - когда врач думает, как спасти пациента, а не как прокормить семью. Моя борьба за большие зарплаты и соцгарантии для медиков шла вразрез с их идеологией врача-крепостного, который находится в полной зависимости от медицинской бюрократии...Я брал на себя ответственность... и слово свое держу", - подытожил Степанов.