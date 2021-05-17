Украина, Грузия и Молдова основали "Ассоциированное трио"

Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой подписали трехсторонний меморандум о начале усиленного сотрудничества по вопросам европейской интеграции "Ассоциированное трио".

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил журналистам после подписания меморандума в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ассоциированное трио - это наше сообщение о том, что нет альтернативы европейской интеграции для наших трех стран-партнеров, и нет альтернативы также и для Европы, потому что они должны воспринимать наши три страны как серьезный проект по обеспечению мира и процветания в Европе", - сказал Кулеба.

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Как сообщалось, 17 мая министры иностранных дел Грузии и Молдовы Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой прибыли с официальным визитом в Украину для обсуждения евроинтеграцию трех стран.