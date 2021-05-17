Разумков о сотрудничестве ВР и ОП: "У нас нормальные рабочие отношения"
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает нормальным сотрудничество Офиса Президента и парламента.
Об этом он сказал на брифинге в ВРУ, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я, к сожалению или к счастью. Не являюсь всем парламентом. Я только председатель Верховной Рады, но я всегда говорил, что сотрудничество достаточно нормальное. У нас нормальные рабочие отношения", - подчеркнул Разумков.
Председатель Верховной Рады также отметил, что оценку работе Владимира Зеленского на должности Президента должен давать не он, а народ Украины.