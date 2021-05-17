Дело "Сканія Україна" и фирмы "Журавлина": В споре на 123 млн грн изменили состав судей

По апелляционной жалобе поставщика шведских грузовиков "Сканія Україна" против решения суда первой инстанции в пользу украинской компании "Журавлина" заменили судейский состав.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Дзеркало суддів".

Отмечается, что Речь идет о 123 миллионах гривен компенсации.

Согласно выписке из протокола автоматизированного распределения судебного дела между судьями, апелляционная жалоба находилась в коллегии судей в составе председательствующего судьи Ткаченко Б.А., судей: Ходаковская И.П., Евсиков А.А.

В связи с пребыванием судьи Ткаченко Б.А. на больничном дело № 918/914/19 передано председательствующему судье Коробенко Г.П., судьи: Кравчук Г.А., Козырь Т.П.

Известна также дата следующего судебного заседания.

Рассмотрение апелляционной жалобы "Сканія Україна" на решение Хозяйственного суда Киевской области назначено на 18 мая в помещении Северного апелляционного хозяйственного суда.

Напомним, что судебные процессы между поставщиком шведских грузовиков "Scania" и украинским предприятием "Журавлына" длятся вот уже около девяти лет. В октябре 2020 года судья Хозяйственного суда Киевской области Светлана Чонгова вынесла решение о взыскании с представительства "Сканія Україна" в пользу компании "Фирма "Журавлина" 123,9 млн грн, из которых 46,2 млн грн - как агентское вознаграждение.

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В "Сканії" заявили, что это 6-7% от стоимости всех проданных авто марки "Scania". Хотя условиям договора установлено сервисное вознаграждение объемом в 2% и только за агентские услуги, которые заключаются в поиске покупателей и ведении переговоров с ними. В компании добавили, что каких-либо доказательств предоставления агентских услуг в суде не было предоставлено. Остальные 77,3 млн грн – это размер якобы упущенной выгоды, поскольку в компании "Фирма "Журавлина" посчитали, что прибыль, полученная другими дилерами и "Скания Украина" от операций по предоставлению услуг обслуживания и ремонта, и является ее упущенной выгодой.

"Сканія Україна" считает, что соглашение о мастерской не содержало условий эксклюзивности, а "Фирма "Журавлина" не предоставила доказательств наличия упущенной выгоды. Компания добавила, что таким образом, суд принял решение о взыскании 123 млн грн, ссылаясь лишь на самостоятельно составленные компанией "Фирма "Журавлина" таблицы с перечнем первичных бухгалтерских документов, на основании которых якобы была поставлена продукция и оказаны услуги.

В "Сканії" подчеркивают, что такие доказательства являются ненадлежащими и недостаточными для установления указанных фактов, ведь ни единого первичного документа к материалам дела не было приобщено. Судья Чонгова после вынесения решения сразу ушла на пенсию.

В недавнем интервью посол Королевства Швеции Тобиас Тиберг отметил, что "ситуация вокруг Scania не прибавляет энтузиазма шведским инвесторам в вопросе дальнейшего инвестирования в Украину". По его словам, вопрос Scania поднимался с представителями украинской власти, курирующими инвестиции. Также проблему обсуждали на уровне спецкомиссии Верховной Рады по вопросам защиты инвесторов, где получили поддержку.

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