Корниенко об итогах двух лет работы Зеленского и "СН": Часть наших избирателей видят реформы

Главным достижением за два года работы команды "Слуги народа" во главе с Владимиром Зелеснким является внедрение реформ, для проведения которых их делегировали избиратели.

Об этом он сказал на брифинге в ВРУ сказал первый замглавы фракции СН Александр Корниенко, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, пока на этом пути достаточно преград.

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"Но, пока что высокие оценки и поддержка нашей политической силы во главе с президентом свидетельствуют о том, что та часть наших избирателей, которые видят Украину европейской, развитой, цветущей, верят в будущее, они видят эти реформы", - подчеркнул политик.

Корниенко отметил, что спектр задач, которые стоят перед властью, достаточно широкий - начиная от экономических реформ и заканчивая попытками установить мир на Донбассе.