Новости

Корниенко об итогах двух лет работы Зеленского и "СН": Часть наших избирателей видят реформы

302270
Корниенко об итогах двух лет работы Зеленского и "СН": Часть наших избирателей видят реформы
Главным достижением за два года работы команды "Слуги народа" во главе с Владимиром Зелеснким является внедрение реформ, для проведения которых их делегировали избиратели.

Об этом он сказал на брифинге в ВРУ сказал первый замглавы фракции СН Александр Корниенко, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, пока на этом пути достаточно преград.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Реформаторские законы очень важны, но украинский народ хочет видеть не только их принятие, но и выполнение, - Блинкен

"Но, пока что высокие оценки и поддержка нашей политической силы во главе с президентом свидетельствуют о том, что та часть наших избирателей, которые видят Украину европейской, развитой, цветущей, верят в будущее, они видят эти реформы", - подчеркнул политик.

Корниенко отметил, что спектр задач, которые стоят перед властью, достаточно широкий - начиная от экономических реформ и заканчивая попытками установить мир на Донбассе.

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • aleks kyb
    Каких же реформ, батенька? Огласите список...
  • Николай Николаевич b96f438b
    1. Реформа епохи злиднів.
    2. Ківа- доктор, а значить освітня реформа таки вдалась.
    3. Асфальт лікує ковід!!! Медична реформа, як не крути!
    4...
  • Роман с камнем
    Корнієнко про підсумки двох років роботи Зеленського і "СН": частина наших виборців бачать реформи - Цензор.НЕТ 2933
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости