Хакеру, который сможет взломать копию "Дії", заплатят миллион гривен, - Федоров
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Министерство цифровой трансформации запустит новый этап поиска уязвимостей приложений "Дія" (багбаунти) в июне.
Об этом рассказал вицепремьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время Всеукраинского форума "Украина 30. Цифровизация", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы сегодня анонсировали новый багбаунти, когда хакеры со всего мира смогут взломать копию" Дії" и мы за это заплатим миллион гривен", - сказал Федоров.
По его словам, багбаунти начнется в июне и продлится 6 месяцев. Каждый желающий, независимо от опыта или квалификации, сможет принять участие.
Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник уточнил, что для багбаунти создается специальная копия приложения, в которой нет настоящих данных граждан.