Притула о связях с Хомутынником: Родственников своей жены не выбираю, о политике с ним не общаемся

Член партии "Голос", украинский шоумен, экс-кандидат в мэры Киева прокомментировал слухи о связях с экс-нардепом Виталием Хомутынником.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Так уж сложилось, что я не выбираю родственников своей жены. Я женился на женщине, которую люблю, которая мне ребенка родила и с которой я счастлив. А эту цепочку, что у моей жены есть сестра, а у сестры есть муж - он был сформирован в принципе совершенно слишком далеко до того, как я женился на своей жене. В конце концов, если глобально смотреть, я эту тему о Хомутыннике слушаю уже несколько лет с тех пор, как начал заниматься более активно политикой. Конечно, мы с ним эту тему проговаривали при какой-то встрече", - отметил Притула.

По его словам, Хомутынник смеялся и предупреждал, что Притулу буду связывать с ним.

"Он мне не указывает, чем в жизни заниматься. Я ему так же не собираюсь. Тем более, что насколько я ориентируюсь сейчас в ситуации, он политикой уже непосредственно не занимается. У него интересные бизнес-истории, судя по тому, что я читаю о его деятельности. Какие стартапы, которые он покупает и продает - и тому подобное. Поэтому политика сейчас не стоит каким-то краеугольным камнем в общении", - добавил Притула.

"Если кто-то мне покажет любой взаимосвязь со мной и Хомутынником в смысле или каких-то финансовых операций, или какой-либо политической поддержки, или еще, не дай бог, чего-то, кроме того, что моя жена и его жена - сестры, - ну, сделайте это, пожалуйста. Потому что я только и слушаю об этом последние пару лет. Я уже обращался специально к некоторым журналистам-расследователям. Говорил: чуваки, пожалуйста, накопайте что-нибудь, чтобы людям сказать или да, или нет. Потому что мне этим постоянно попрекают", - подытожил Притула.

Полный текст интервью с Сергеем Притулой читайте здесь.

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