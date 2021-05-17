Укрзализныце пора перейти от советской системы тарифов к унифицированной европейской, - и.о. главы правления Укрзализныци Юрик

Система тарифообразования, существующая на Укрзализныце еще с советских времен, создает преференции для одних владельцев грузов и неоправданные нагрузки для других. Компании необходимо перейти к унифицированным тарифам.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил и.о. главы правления Укрзализныци Иван Юрик.

Анализируя проблемы, которые мешают развитию компании, он назвал несбалансированность доходной и расходной системы, огромный долг, сформированный в 2010-2012 годах перед Евро-2012, избыток непрофильных активов. Падение экономической активности вследствие пандемии тоже нанесло ущерб Укрзализныце. Но самой большой проблемой, по словам Юрика, является тарифная система - рудимент СССР.

"В то время грузовые товары были разделены на классы. Например, определенные товары нужно было возить на безумно дальние расстояния, поэтому владельцам грузов давали скидки и делали категоризацию. Эта несправедливость между грузами - когда кто-то возит дешево, а кто-то вообще платит за всех - остается до сих пор в нашей системе тарифов", - пояснил он.

Поэтому фактически одни товары "катаются" за счет других, говорит Юрик. Например, на перевозку сырья (щебня, руды, угля) действуют низкие тарифы, а на зерно, металл и химудобрения - высокие. Именно они финансируют "дешевые" грузовые и пассажирские перевозки.

"У нас получается двойное кросс-субсидирование внутри операционной модели. Наша цель - изменить систему тарифообразования на грузовые перевозки и сделать один унифицированный тариф "тонна за километр", как в Европе", - отметил Юрик.

Как сообщалось ранее, Укрзализныця по результатам апреля впервые за последние 12 месяцев вышла на прибыльную деятельность, заработав 35 млн гривен.