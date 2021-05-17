Лукашенко подписал закон, разрешающий силовикам стрелять по протестующим

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь", который, в частности, даст право милиции применять боевую и специальную технику к участникам массовых беспорядков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

Закон уточняет условия и пределы применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники со стороны силовиков, правила проведения обысков и прописывает определенные права и обязанности. Он вступит в силу через месяц после официальной публикации.

Закон предусматривает, что милиционеры не несут ответственности за вред, причиненный в результате применения оружия и спецсредств, если такое применение осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов.

Милиции предоставляется право запрещать гражданам вести видео-, кино- и фотосъемку для проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности; вести звуко- и видеозапись окружающей обстановки, в том числе граждан, при исполнении служебных обязанностей.

Также милиция получает право провести личный досмотр граждан, их вещей и автомобиля при задержании. Еще в законе содержится предложение предложение наделить органы внутренних дел правами на безвозмездное получение без письменного согласия физических лиц сведений из информационных систем, в том числе содержащих персональные данные.

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Кроме того, среди новаций закона - предложение отнести органы внутренних дел к военизированным организациям, закрепить основания и пределы ограничения открытости (гласности) реализации функций органов внутренних дел, создать подразделения по противодействию киберпреступности и межтерриториальные подразделения по гражданству и миграции.

Лукашенко также подписал поправки в закон о госзащите судей, госохраны и милиции.

Изменения в данном законе предусматривают распространение его действия на военнослужащих и гражданский персонал Оперативно-аналитического центра при президенте, а также других лиц, в отношении которых в связи с их деятельностью или гражданской позицией имеются угрозы их безопасности. В частности, закон разрешит защищаемому лицу изменить внешность, когда его нельзя будет защитить другими мерами.