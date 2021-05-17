Папка "гусь" и профессиональная программа видеомонтажа: СМИ заявили, что видео Чауса может быть спланированной медиакампанией

Опубликованное судьей-беглецом Николаем Чаусом видео может быть спланированной медиакампанией.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Буквы".

Журналисты просмотрели метаданные самого видео.

Так, папка, из которой загрузили видео, называется "гусь". Само видео монтировали в профессиональной программе видеомонтажа Adobe Premiere Pro, которая установлена на ноутбуке MacBook фирмы Apple. Эта программа сложнее для освоения и использования, чем другие программы для видео, которые есть на MacBook. То есть, это программа для профессионального монтажа.

"Все это может означать, что Николаю Чаусу помогали создать это видео, и что это может быть спланирована медиакампания", - отмечает издание.

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине".