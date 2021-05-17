В Польше умерла седьмая жертва ДТП с украинским автобусом - 27-летняя Анастасия Кочеткова

В реабилитационном центре города Отвоцк вблизи Варшавы умерла седьмая жертва аварии украинского автобуса, которая произошла в ночь на 6 марта.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщил консул консульского отдела Посольства Украины в Польше Дмитрий Горбань, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил украинский дипломат, пострадавшая скончалась в воскресенье утром во сне.

"Причина смерти будет установлена ​​в результате вскрытия, которое будет проведено в среду, 19 мая. После этого тело погибшей перевезут в Украину", - сообщил Горбань.

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По его словам, семье сообщили о смерти близкого человека. Фирма по оказанию ритуальных услуг уже занимается вопросами оформления документов для перевозки тела умершей в Украину.

По сообщениям в СМИ, умершей является жительница Хмельницкого 27-летняя Анастасия Кочеткова. После ДТП девушка долгое время находилась в больнице в Перемышле в критическом состоянии. После того, как ее состояние несколько улучшилось, она была переведена в начале апреля для дальнейшей реабилитации в медицинский центр города Отвоцк недалеко от Варшавы.

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Как сообщалось, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчева-Краковец" автобус "Познань-Херсон" (находилось 57 человек, граждане Украины) попал в ДТП, в результате чего погибли 5 человек и 35 человек были госпитализированы в лечебные учреждения.