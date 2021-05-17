В Кремле считают, что Украину "твердой рукой" направляют в сторону "россиененавистничества"

В Кремле считают, что Украину направляют в сторону ненависти к России, но при этом "Москва открыта для дружественного диалога и попыток нормализации отношений".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"К нашему сожалению, в Украине наблюдается определенный дефицит суверенитета, и этот дефицит суверенитета заполняется как раз теми, кто твердой рукой иногда Украину направляет. И все чаще направляют Украину в сторону россиененавистничества. И поэтому все, что делает Украина, все решения, которые принимаются, а многие решения принимаются именно под воздействием этой самой твердой руки, они носят антироссийский характер", - заявил Песков журналистам в понедельник.

Так он ответил на вопрос, связанный с недавним заявлением президента РФ Владимира Путина о том, что Украину "превращают в антипод России".

На вопрос, какие меры обеспечения безопасности в связи с этим будут приняты Россией, Песков сказал: "Они уже были приняты. Россия в целом делает все необходимое для того, чтобы на фоне непредсказуемости и враждебности многих соседей обеспечить свою собственную безопасность".

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"При этом Россия была и остается открытой для дружественного диалога и для попыток по нормализации отношений. Об этом тоже говорил президент Путин, и наверное, вот эти его слова нужно ставить во главу угла", - подчеркнул он.

Песков также добавил, что Россия не является первоисточником различных фобий, санкций, концентрации вооруженных сил на границе, но РФ реагирует на это.

14 мая Путин с сожалением отметил, что Украину превращают в антироссийскую площадку, и это требует особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности.