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Кличко занимается очковтирательством вместо помощи правоохранителям в борьбе с коррупцией, - нардеп

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Кличко занимается очковтирательством вместо помощи правоохранителям в борьбе с коррупцией, - нардеп
Мэр Киева Владимир Кличко занимается очковтирательством вместо помощи правоохранительным органам в борьбе с коррупцией в столице.

 Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина.

"Вместо того чтобы решать все более сложные проблемы устаревшей городской инфраструктуры, медицины, образования, отдельные представители городской власти сосредоточились на банальном грабежа.То, что поражает в нынешних событиях – это масштабность как созданной и разоблаченной сети хищений, так и временной период, когда это происходило. Учреждения, предприятия и организации киевского самоуправления образовали тесно связанную преступную схему через которую годами прокачивались десятки, а может и сотни миллионов гривен бюджетных средств, то есть денег киевлян", - заявила депутат. По ее словам, не удивительно, что некоторые местные чиновники, как раньше, так и теперь пытаются использовать богатства столичной общины для собственного обогащения.

"Те события, которые сейчас разворачиваются, точно нельзя охарактеризовать словом "вдруг". Ситуация в Киеве была понятной для киевлян. Вокруг городских коммунальных предприятий и учреждений "крутились" очень сомнительные лица, всегда было много скандалов и журналистских расследований о серых схемах в структурах городской власти. Для изучения определенных действий и установления участников, для наблюдения и подготовки выводов требуется время. Сейчас время пришло, потому что есть результаты деятельности правоохранительных органов. Это мы наблюдаем", - отметила народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина. 

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Ага, "слуги" опять начали атаку на пост киевского головы. К чему бы это?
  • Ан Мур
    На Віталіка наїзд уродів.
    На черзі - Філатов і Гройсман; бо забирають в бубочки рейтинг...

    Ні. я не вважаю, що там в них в меріях - все чисто; але хто би вякав про корупцію... уроди, вони такі уроди...
  • Андрей Стадник
    Юлия Гришина не является представительницей первого эшелона звезд украинской политики, но все же фигурировала в скандальных заголовках.
    Супруга депутата называли причастным к взяточничеству. Косвенно данная информация подтверждается тем фактом, что Гришин служит старшим следователем Генеральной прокуратуры Украины. Мужчина работает в отделе управления по расследованию особо важных дел, которое в среде самих правоохранителей и экспертов имеет имидж наиболее коррумпированного.
    Некоторые источники утверждают, что во время осмотра офиса ГПУ было обнаружено двадцать тысяч долларов наличными, которые предположительно были переданы Гришину в качестве взятки. Согласно официальному заявлению, данные средства предназначались для склонения должностного лица к получению взятки.
    Бывший глава Консультативного совета при ГПУ Владимир Бойко заявил, что данным должностным лицом был именно Гришин И. В. Также правоохранитель добавил, что изъятые деньги принадлежали начальнику одного из управления Службы безопасности Украины Ивану Дралюку.
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