Кличко занимается очковтирательством вместо помощи правоохранителям в борьбе с коррупцией, - нардеп

Мэр Киева Владимир Кличко занимается очковтирательством вместо помощи правоохранительным органам в борьбе с коррупцией в столице.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина.

"Вместо того чтобы решать все более сложные проблемы устаревшей городской инфраструктуры, медицины, образования, отдельные представители городской власти сосредоточились на банальном грабежа.То, что поражает в нынешних событиях – это масштабность как созданной и разоблаченной сети хищений, так и временной период, когда это происходило. Учреждения, предприятия и организации киевского самоуправления образовали тесно связанную преступную схему через которую годами прокачивались десятки, а может и сотни миллионов гривен бюджетных средств, то есть денег киевлян", - заявила депутат. По ее словам, не удивительно, что некоторые местные чиновники, как раньше, так и теперь пытаются использовать богатства столичной общины для собственного обогащения.

"Те события, которые сейчас разворачиваются, точно нельзя охарактеризовать словом "вдруг". Ситуация в Киеве была понятной для киевлян. Вокруг городских коммунальных предприятий и учреждений "крутились" очень сомнительные лица, всегда было много скандалов и журналистских расследований о серых схемах в структурах городской власти. Для изучения определенных действий и установления участников, для наблюдения и подготовки выводов требуется время. Сейчас время пришло, потому что есть результаты деятельности правоохранительных органов. Это мы наблюдаем", - отметила народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина.