Удерживаемый в колонии РФ украинский политзаключенный Выговский намерен объявить голодовку, - Денисова
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
"Украинский политзаключенный Валентин Выговский намерен объявить голодовку, поскольку потерял всякую надежду вернуться живым на родину. Он 7-й год находится в незаконном заключении и сейчас содержится в "ФКУ ИК-11 УФСИН РФ по Кировской области" в нечеловеческих условиях. Постоянное пребывание в холоде и в полной изоляции привело к ухудшению состояния здоровья Валентина", - написала Денисова.
Кроме того, как подчеркнула омбудсмен, администрация исправительного учреждения осуществляет систематический психологическое давление на Выговского, в том числе снимает деньги с карточного счета, которые родные перечисляют украинцу.
"Считаю действия, которые сознательно используются администрацией исправительной колонии не чем иным, как пыткой и бесчеловечным или унижающим достоинство человека обращением", - отметила Денисова.
Так, она обратилась к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно восстановить права гражданина Украины - обеспечить соответствующие условия содержания, проверить правомерность действий администрации исправительной колонии относительно помещения Валентина Выговского в изолятор и незаконного использования его собственных средств.
"Прошу международное сообщество осуществить соответствующее реагирование относительно позорного нарушения прав украинского политзаключенного и применить все возможные механизмы для освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины", - подытожила Денисова.
Как сообщалось, 15 декабря 2015 года Московский областной суд приговорил украинца к 11 годам колонии строгого режима по ст.276 ("Шпионаж") УК РФ. Под стражей с 18 сентября 2014 года. 31 марта 2016 года апелляция защиты была Верховным судом РФ отклонена. Сейчас Выговского незаконно удерживают в колонии №11 Кировской области. Выговский был задержан сотрудниками ФСБ в оккупированном Симферополе в 2014 году. Его дело рассматривалось под грифом "Совершенно секретно". Осуждённый вину якобы признавал, но после суда заявил, что вынужден был дать признательные показания под пытками, кроме того, в период дачи этих показаний у него был только адвокат по назначению. МИД Украины подчеркнул, что дело сфабриковано.