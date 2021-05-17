Латвия решительно осуждает провокационные действия РФ на Донбассе и в Черноморском регионе. Мы внимательно следим за ситуацией, - председатель Сейма Мурниеце
Об этом заявила председатель Сейма Латвийской Республики Инара Мурниеце, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы внимательно следим за развитием ситуации по безопасности и также решительно осуждаем провокационные действия России на востоке Украины и в Черноморском регионе, и которые направлены на дестабилизацию ситуации", - сказала Мурниеце на совместном брифинге со спикером Верховной Рады Дмитрем Разумковым после встречи в понедельник.
Она также отметила, что впервые посещала восток Украины три года назад.
"Я никогда не забуду этот визит. Увиденное потрясло меня: я увидела руины, я увидела последствия военных действий, а с другой стороны я увидела очень мужественных людей, защищающих свою территорию и свою страну", - подчеркнула Мурниеце.
Вместе с тем она добавила, что во время визита на линию разграничения на Донбассе, который запланирован на среду, вместе с главой Верховной Рады она намерена посетить Авдеевку.
"В этот раз у нас запланирован визит в Авдеевку, где я хотела бы воочию увидеть то, что происходит на востоке Украины. Также я хотела бы подчеркнуть, что мы полностью поддерживаем украинское стремление по поводу евроатлантической интеграции", - уточнила председатель Сейма Латвийской Республики.