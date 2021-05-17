Нужно найти возможность оперативно вернуть наших граждан домой из Непала, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу - решить вопрос с возвращением из Непала украинских туристов, которые вынужденно остались там из-за приостановления в связи с карантином международного авиасообщения с Непалом до 31 мая 2021 года.
Об этом шла речь сегодня на селекторном совещании под председательством Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Должны найти возможность оперативно вернуть наших граждан домой", - подчеркнул Зеленский.