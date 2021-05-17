Чаус может рассказать, как шестой президент вывозил его из Молдовы, и при этом в любой момент отказаться от своих слов, сославшись на похищение и угрозы, - Бутусов

НАБУ по-прежнему неизвестно местонахождение экс-судьи Николая Чауса. Кроме того, в ведомстве опасаются, что он теперь сможет развалить любое обвинение, сославшись на давление на него.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Появилось видео с беглым экс-судьей Чаусом, где он сказал, что похитили его для вывоза из Украины в Молдову в 2016-м году, а не сейчас. Очевидно, цель видео - показать прибывшему в Украину и.о. премьер-министра Аурелиу Чокою, что с формальной точки зрения законы Молдове не нарушены - Чаус сам себя похитил, исчез по собственному желанию. Чаус, правда, не объяснил, зачем он пересаживал себя из багажника в багажник, и как он заставил себя вывезти из Молдовы военного атташе посольства Украины, о чем утверждает полиция Молдовы", - иронизирует журналист.

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По его мнению, взяточник Чаус становится эпохальной фигурой.

"Он может рассказать о том, как пятый президент вывозил его из Украины в Молдову, и как шестой президент вывозил из Молдовы в Украину, и при этом он в любой момент может сослаться на похищение и угрозы, отказаться от своих слов, и разменять при любой власти свои показания на более мягкий приговор", - пояснил Бутусов.

"Я связался с источниками в НАБУ, спросил, а передан ли Чаус детективам? Ведь расследовать возможную причастность к вывозу Чауса в 2016-м охраной Петра Порошенко можно только в рамках уголовного дела НАБУ. Но оказалось, что НАБУ о местонахождении Чауса ничего не известно. А это значит, что удерживая Чауса, похитители по-прежнему блокируют расследование уголовного дела", - рассказал журналист.

"НАБУ полагает, что после похищения и удерживания Чауса в каком-то неизвестном месте, Чаус, как опытный судья, в любой момент сможет заявить о давлении и незаконных методах против него, и развалить любое обвинение. НАБУ не скрывает своего недовольства действиями похитителей, которые нанесли тяжелый урон судебному процессу. Данными о местонахождении Чауса в настоящий момент в НАБУ не располагают", - добавил Бутусов.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.