"У#бень! Таких трутнев под МВД много лазит, а теперь мне прийдется тебе помогать", - кандидат наук Кива ответил Мартыненко

Народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива отреагировал нецензурной бранью на слова советника главы МВД Владимира Мартыненко о том, что его могут отправить на повторную защиту диссертации.

Поток нецензурной брани в адресс советника главы МВД Кива опубликовал в комментарии под постом Мартыненко в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Напомним, ранее Мартыненко сообщил, что кандидатская диссертация нардепа Кивы может быть отправлена на "глубинную проверку". Возможно, ему придется пройти повторную защиту научной работы.

"Учитывая большой общественный резонанс, я предполагаю, что экспертный совет отправит работу Кивы на повторную экспертизу, то есть на повторную защиту", - отметил он.

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В свою очередь, кандидат наук Кива ответил Мартыненко следующим образом: "То, что ты тупой, не для кого не новость, но настолько... У#бень, тебе сложно это понять, но постарайся напрячься и подумать, что ты будешь делать, когда окажешься вне МВД... Раньше я тебя не замечал, таких трутнев под МВД много лазит, а теперь мне прийдется тебе помогать".

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Напомним, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.