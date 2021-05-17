Комитет Рады признал неудовлетворительной работу главы ГФС Мельника, - "слуга народа" Холодов
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил нардеп "Слуги народа" Андрей Холодов.
По его словам, это справедливое решение.
"Мы наблюдаем накрутку фейковых показателей, в частности, по выявлению контрафактных и нелегальных ГСМ и других подакцизных товаров, которые на самом деле не дают никакого результата государству. Проведена никому не нужная и бессмысленная реорганизация ГФС, которая раздула штат и создала огромное количество проблем перед ликвидацией ГФС. ГФС фактически игнорирует запросы народных депутатов", - отметил нардеп.
Так, Холодов сообщил, что комитет Рады рекомендовал ГНС и ГФС "провести проверки АЗС на предмет соблюдения законодательства относительно производства и оборота подакцизных товаров, кассовых операций, наличия лицензий и, что самое важное, прекратить эти нарушения".
Кроме того, ГФС рекомендуют провести проверки производителей и импортеров, а также участников цепочки поставок топлива на предмет нелегального использования добавок в моторные топлива и минимизации акцизов, и проинформировать о результатах народных депутатов. А ГНС - разработать алгоритм автоматического формирования аналитических отчетов для выявления рисковых плательщиков в сфере оборота топлива.