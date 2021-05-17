Каждый четвертый украинец пользуется продуктами "Дії", - Минцифры
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Услугами и документами в приложении или на портале "Дія" пользуется каждый четвертый украинец.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Каждый четвертый украинец пользуется продуктами "Дії", а это 10 миллионов человек. А цифровые документы принимают 227 организаций. Это результат всего за полтора года", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации Украины запустило услугу получения электронной подписи "Дія Подпись" в приложении "Дія". Также планируется изменение процедуры прописки. Процесс будет полностью переведен в режим онлайн.