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Каждый четвертый украинец пользуется продуктами "Дії", - Минцифры

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Каждый четвертый украинец пользуется продуктами "Дії", - Минцифры
Услугами и документами в приложении или на портале "Дія" пользуется каждый четвертый украинец.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый четвертый украинец пользуется продуктами "Дії", а это 10 миллионов человек. А цифровые документы принимают 227 организаций. Это результат всего за полтора года", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации Украины запустило услугу получения электронной подписи "Дія Подпись" в приложении "Дія". Также планируется изменение процедуры прописки. Процесс будет полностью переведен в режим онлайн.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Цікаво...
    Ніхто з моїх рідних та знайомих і в очі не бачив ту ДІЮ.
  • Игорь Величко 9fa4e18c
    Врут- как дышат... Зеленое говно.
  • Ted 7b76f4bb
    Тільки що ради понта вирішив ввійти. І зрзумів для цього потрібно голову мати як у Ківи. Стидно признатись але я інженер комп"ютерщик.
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