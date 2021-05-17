25% украинцев утверждают, что уже переболели коронавирусом, - опрос "Рейтинга"

25% жителей Украины отмечают, что уже переболели коронавирусной инфекцией, 69% - ответили, что не болели.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 4-8 мая 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

"25% отметили, что лично болели коронавирусом, 69% - не болели. 64% тех, кто болел COVID-2019, обращались за помощью к врачам государственных учреждений здравоохранения с вопросом лечения, 36% - не обращались. 52% тех, кто обратился за помощью в государственную медицину во время болезни, оценили качество полученной консультации, или лечение на хорошо и отлично, 26% - на удовлетворительно, 22% - на плохо и ужасно"- говорится в отчете "Рейтинга".

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Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Выборочная совокупность: 2000 респондентов.

Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

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