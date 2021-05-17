Законопроект о НАБУ Рада может рассмотреть в четверг, - нардеп "ЕС" Гончаренко

Парламент может на внеочередном заседании в четверг рассмотреть проект закона авторства "слуг народа" Арахамии и Корниенко, который предусматривает, что директора НАБУ будет назначать правительство.