До конца лета из Львова в Бердянск можно будет добраться прямым поездом, - Укрзализныця

"Укрзализныця" добавляет еще один "морской" рейс к летнему сезону и открывает продажу билетов на ежедневный поезд № 86/186-185/85 Львов - Новоалексеевка, Бердянск.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу национального перевозчика, первый рейс из Львова планируется 11 июня, он отправится в 10:55, а прибудет в Новоалексеевку в 11:35, в Бердянск в 13:00 следующего дня.

Отправка в обратном направлении планируется с 12 июня: из Бердянска - в 15:05, из Новоалексеевки - в 15:40, прибытие во Львов - на следующий день в 15:40.

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