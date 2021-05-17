Зеленский обсудил создание научно-образовательной платформы, готовящей специалистов в области новейших технологий

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по подготовке концепции создания общенационального университета, который должен стать инновационным образовательным пространством для подготовки специалистов по новейшим технологиям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В совещании приняли участие представители Офиса Президента, Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения, Министерства цифровой трансформации, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, руководство Верховной Рады и другие.

Зеленский озвучил слова Нельсона Манделы о том, что образование - это мощнейшее оружие, с помощью которой можно изменить мир.

"Создание такой мощной современной образовательно-научной платформы позволит Украине готовить специалистов чрезвычайно востребованных специальностей. Они станут тем двигателем, который будет двигать вперед украинскую науку и экономику, а также способствовать становлению нашей страны как IT-хаба Европы", - отметил президент.

Университет призван раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал граждан Украины, способствовать формированию у них знаний и навыков, которые отвечают потребностям развития общества и востребованы на рынке труда.

Будущее учебное заведение будет иметь шесть основных направлений: информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект; нанотехнологии; аэрокосмические технологии; новейшие энергетические технологии; биотехнологии и науки о здоровье; международные отношения и безопасность.

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Концепция создания университета должна быть разработана и окончательно утверждена до июля 2021, а до октября должен быть принят закон об особенностях правового статуса этого учебного заведения. Завершить строительство университета планируют до сентября 2023-го, а первые учебные программы должны начаться с 1 октября 2023 года.

Приоритет для преподавания в вузе будет предоставляться лучшим украинским специалистам, также будут приглашать иностранных преподавателей и экспертов.

Учебный процесс будет предусматривать 30% теории и 70% практических занятий, а также - стажировку на лучших отечественных предприятиях и в международных компаниях.

В первый год деятельности университета планируется набрать около 120 студентов и в последующие годы увеличивать их количество. Лучшие студенты будут получать высокие стипендии, а после завершения обучения - гарантированное трудоустройство в Украине. Также студенты и выпускники будут иметь возможность реализации в Украине собственных научных разработок.

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