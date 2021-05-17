Зеленский обсудил создание научно-образовательной платформы, готовящей специалистов в области новейших технологий
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
В совещании приняли участие представители Офиса Президента, Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения, Министерства цифровой трансформации, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, руководство Верховной Рады и другие.
Зеленский озвучил слова Нельсона Манделы о том, что образование - это мощнейшее оружие, с помощью которой можно изменить мир.
"Создание такой мощной современной образовательно-научной платформы позволит Украине готовить специалистов чрезвычайно востребованных специальностей. Они станут тем двигателем, который будет двигать вперед украинскую науку и экономику, а также способствовать становлению нашей страны как IT-хаба Европы", - отметил президент.
Университет призван раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал граждан Украины, способствовать формированию у них знаний и навыков, которые отвечают потребностям развития общества и востребованы на рынке труда.
Будущее учебное заведение будет иметь шесть основных направлений: информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект; нанотехнологии; аэрокосмические технологии; новейшие энергетические технологии; биотехнологии и науки о здоровье; международные отношения и безопасность.
Концепция создания университета должна быть разработана и окончательно утверждена до июля 2021, а до октября должен быть принят закон об особенностях правового статуса этого учебного заведения. Завершить строительство университета планируют до сентября 2023-го, а первые учебные программы должны начаться с 1 октября 2023 года.
Приоритет для преподавания в вузе будет предоставляться лучшим украинским специалистам, также будут приглашать иностранных преподавателей и экспертов.
Учебный процесс будет предусматривать 30% теории и 70% практических занятий, а также - стажировку на лучших отечественных предприятиях и в международных компаниях.
В первый год деятельности университета планируется набрать около 120 студентов и в последующие годы увеличивать их количество. Лучшие студенты будут получать высокие стипендии, а после завершения обучения - гарантированное трудоустройство в Украине. Также студенты и выпускники будут иметь возможность реализации в Украине собственных научных разработок.