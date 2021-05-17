Украинизация должна быть мягкой. Надо начинать не с продавцов или официантов, а с чиновников и госслужащих, - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что украинизация должна проводиться аккуратно, без чрезмерной спешки и в первую очередь касаться государственных служащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Ткаченко написал в колонке издания "Фокус".

"Как видим сейчас, Кремль использует язык как способ размыть нашу самоидентификацию. На этой почве возникают и нарративы: "разговариваешь на русском - русский", "мы один народ", "украинский язык - искаженный русский" и другие. А пропагандисты распространяют фейковую информацию о дискриминации русскоязычных. Это все - продуманная часть российской агрессии. И мы должны этому противостоять", - написал он.

Министр подчеркнул, что популяризация украинского языка должна быть приоритетом.

"Он должен звучать везде. На работе, учебе, на улице, в учреждениях", - выразил уверенность министр.

"Но украинизация должна быть мягкой Так, защищая наш язык от агрессивного воздействия, мы иногда торопимся. Я о разработанном законе об обязательном общение на украинском в учреждениях и штрафах за его неисполнение. Моя личная точка зрения - надо начинать не с продавцов, кассиров или официантов, а с чиновников и госслужащих", - считает руководитель ведомства.

Он привел результаты всеукраинского опроса, согласно которому более 43% украинцев выступают против штрафов за нарушение закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

"Все мы выросли в разных уголках Украины. Тому, кто родился в насквозь русскоязычной среде, сложно сразу перейти на общение на украинском", - написал Ткаченко.

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