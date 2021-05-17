Прокуратура Молдовы изучает видео с бывшим судьей Чаусом

Прокуратура Молдовы изучает видеозапись, на которой экс-судья Николай Чаус, похищенный с территории Молдовы 3 апреля, говорит, что с ним все в порядке, что он находится в безопасности, и его никто не похищал.

Об этом сообщили в ведомстве 17 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на молдавское издание Newsmaker.

"Расследование дела идет полным ходом, а двое задержанных остаются под арестом. Как только это станет возможно, прокуратура сообщит дополнительную информацию", - отметили в прокуратуре и добавили, что видеозапись проверяют все органы следствия.

Напомним, что на появившемся 17 мая в Telegram видео Чаус сообщил, что жив и здоров и находится в полной безопасности.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.