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Прокуратура Молдовы изучает видео с бывшим судьей Чаусом

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Прокуратура Молдовы изучает видео с бывшим судьей Чаусом
Прокуратура Молдовы изучает видеозапись, на которой экс-судья Николай Чаус, похищенный с территории Молдовы 3 апреля, говорит, что с ним все в порядке, что он находится в безопасности, и его никто не похищал.

Об этом сообщили в ведомстве 17 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на молдавское издание Newsmaker.

"Расследование дела идет полным ходом, а двое задержанных остаются под арестом. Как только это станет возможно, прокуратура сообщит дополнительную информацию", - отметили в прокуратуре и добавили, что видеозапись проверяют все органы следствия.

Напомним, что на появившемся 17 мая в Telegram видео Чаус сообщил, что жив и здоров и находится в полной безопасности.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными

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Топ комментарии

  • Враг рода человеческого 666
    Схоже на то, что зебилы любое гавно схавают
  • Garyk54
    Требовать он может от своей жены, а не от президента другой страны
  • Игорь Монахов
    У Молдовы есть ВСЕ документы дела о похищению Чауса (кто, когда и зачем) а Зепоц пургу трусит им, нам и в сми..
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