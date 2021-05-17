Приобретенный после перенесенного COVID-19 иммунитет не гарантирует защиту от повторного заражения, - Минздрав

Приобретенный после перенесенного COVID-19 иммунитет не уберегает от повторного заражения в будущем, в то время как вакцинация дает организму более надежную защиту.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Если вы переболели COVID-19 в бессимптомной, легкой или тяжелой форме, ваш организм уже познакомился с коронавирусом SARS-CoV-2 и выработал к нему иммунитет. Иммунитет, выработанный таким образом, называется приобретенным естественным.Но такой иммунитет после перенесенного COVID-19 не гарантирует того, что вы не заболеете опять этой инфекцией. И тяжесть нового заболевания не зависит от того, как вы болели COVID-19 ранее", - отмечают в Минздраве.

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В тоже время, иммунитет, который развивается после вакцинации, предоставит надежную защиту от коронавирусной болезни, утверждают в МОЗ. "Вакцинированные люди очень редко болеют COVID-19. А если такое случается, то переносят болезнь гораздо легче и с меньшим количеством осложнений", - сказано в сообщении.

В Минздраве объяснили, что это происходит потому, что вакцины лучше стимулируют образование антител и Т-клеток, которые обезвреживают вирус.

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"Поэтому даже если вы переболели COVID-19 вам стоит пройти вакцинацию и обеспечить лучший иммунитет. После перенесенной болезни вакцинация может быть отложена на период до 6 месяцев, в течение которых редко сообщается о повторных случаях COVID-19. При наличии достаточного количества вакцин можно вакцинироваться раньше - уже через 4 недели после первых симптомов болезни. Делать тест на антитела к COVID-19 перед прививкой не нужно!", - отмечают в Минздраве.