Комитет Рады не поддержал представление Шмыгаля об отставке Степанова. Вопрос оставили на рассмотрение парламента

Профильный комитет Верховной рады не поддержал отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Вопрос рекомендовали вынести этот на усмотрение парламента.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее решение принято на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования.

Так, на заседании комитета его глава Михаил Радуцкий заявил: "Вношу предложение. Рекомендовать ВР Украины поддержать представление премьер-министра Украины Шмыгаля Дениса Анатольевича об увольнении Степанова Максима Владимировича с должности министра здравоохранения Украины".

Так, 7 членов комитета проголосовали "за", 7 воздержались и один проголосовал "против".

"Решение не принято. Выношу другое предложение рекомендовать раде определиться путем голосованием по поддержке или не поддержке представления премьер-министра Дениса Шмыгаля об увольнении Степанова", - сказал Радуцкий.

13 членов комитета поддержали решение вынести увольнение Степанова на усмотрение парламента.

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