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Комитет Рады не поддержал представление Шмыгаля об отставке Степанова. Вопрос оставили на рассмотрение парламента

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Комитет Рады не поддержал представление Шмыгаля об отставке Степанова. Вопрос оставили на рассмотрение парламента
Профильный комитет Верховной рады не поддержал отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Вопрос рекомендовали вынести этот на усмотрение парламента.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее решение принято на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования.

Так, на заседании комитета его глава Михаил Радуцкий заявил: "Вношу предложение. Рекомендовать ВР Украины поддержать представление премьер-министра Украины Шмыгаля Дениса Анатольевича об увольнении Степанова Максима Владимировича с должности министра здравоохранения Украины".

Так, 7 членов комитета проголосовали "за", 7 воздержались и один проголосовал "против".

"Решение не принято. Выношу другое предложение рекомендовать раде определиться путем голосованием по поддержке или не поддержке представления премьер-министра Дениса Шмыгаля об увольнении Степанова", - сказал Радуцкий.

13 членов комитета поддержали решение вынести увольнение Степанова на усмотрение парламента.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Торги идут не прекращаясь и ставки повышаются. Кто все-таки даст больше?
  • Igor Lyashenko 37b3b0fe
    Радуцького теж потрібно знімати, він абсолютно неефективний і проштовхує злочинні кримінальні схеми руками Степанова! Для підвищення ефективності роботи медицини потрібно знімати Степанова разом з Радуцьким! Ці люди провалили всю роботу медицини під час епідемії та війни!
  • Nikol Kovalenko
    Решали как на сходняке.
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