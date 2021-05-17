Степанов опроверг слова нардепа "Голоса" Стефанишиной, что переговоры о закупке вакцин от COVID-19 начались в декабре

Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг тезис народного депутата "Голоса" Ольги Стефанишиной о начале переговоров о закупке вакцин против коронавируса в декабре 2020 года.

По его словам, переговоры начались в июле прошлого года. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У меня есть соответствующие документы о переговорах", - аргументировал Степанов.

Также во время заседания Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования он сообщил, что финансирование медицины должно быть приоритетным при формировании государственного бюджета.

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"Я считаю, что финансирование медицины должно быть увеличено в разы. Я убежден в этом. Когда мы говорим о составлении бюджета, то медицина должна быть в приоритете", - сказал Степанов.

Он заверил, что отстаивал увеличение финансирования медицины при рассмотрении проекта госбюджета-2021 в Комитете по вопросам бюджета.

Напомним, 14 мая в Верховную Раду поступило представление Премьер-министра Дениса Шмыгаля об освобождении Максима Степанова от должности министра здравоохранения. Планируется, что представление будет рассмотрено в сессионном зале 18 мая.

Основной причиной внесения представления в Верховную Раду относительно освобождения от должности министра здравоохранения Степанова Шмыгаль назвал неудовлетворительные темпы вакцинации населения против коронавирусной инфекции.

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17 мая стало известно, что профильный комитет ВР не поддержал отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Вопрос рекомендовали вынести этот на усмотрение парламента.