Кто из нардепов не поддержал отставку Степанова. СПИСОК
Список она опубликовала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Он выглядит так:
- Булах (СН) - за;
- Вагнер (СН) - воздержался;
- Дмитриева (СН) - воздержалась;
- Довгий (внефракционный) - за;
- Дубиль (Батькивщина) - воздержался;
- Дубневич (За майбутнє) - за;
- Дубнов (СН) - воздержался;
- Заславский (СН) - воздержался;
- Зинкевич (ЕС) - за;
- Зуб (СН) - воздержался;
- Кузьминых (СН) - воздержался;
- Макаренко (ОПЗЖ) - против;
- Перебийнис (СН) - за;
- Радуцкий (СН) - за;
- Стефанишина (Голос) - за.
Зинкевич отметила, что для того, чтобы рекомендовать Верховной Раде отправить Степанова в отставку, не хватило всего одного голоса.
"Коллеги, которые воздержались от голосования - это на вашей совести, у меня нет слов", - отметила Зинкевич.
Она также подчеркнула, что окончательное решение будет приниматься в зале парламента. И предположила, что в "Слуге народа" сегодня "будут серьезные скандалы".
Напомним, ранее комитет ВР по вопросам здравоохранения не поддержал представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.
Шмыгаль говорит, что Степанова хотят лишить поста из-за провала вакцинации. Степанов утверждает, что его хотят убрать якобы из-за борьбы за высокие зарплаты для медиков.