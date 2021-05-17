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Кто из нардепов не поддержал отставку Степанова. СПИСОК

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Кто из нардепов не поддержал отставку Степанова. СПИСОК
Народный депутат "Европейской солидарности" Яна Зинкевич опубликовала список членов комитета ВР по здравоохранению, поддержавших и не поддержавших отставку министра Степанова.

Список она опубликовала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Он выглядит так:

  • Булах (СН) - за;
  • Вагнер (СН) - воздержался;
  • Дмитриева (СН) - воздержалась;
  • Довгий (внефракционный) - за;
  • Дубиль (Батькивщина) - воздержался;
  • Дубневич (За майбутнє) - за;
  • Дубнов (СН) - воздержался;
  • Заславский (СН) - воздержался;
  • Зинкевич (ЕС) - за;
  • Зуб (СН) - воздержался;
  • Кузьминых (СН) - воздержался;
  • Макаренко (ОПЗЖ) - против;
  • Перебийнис (СН) - за;
  • Радуцкий (СН) - за;
  • Стефанишина (Голос) - за.

Зинкевич отметила, что для того, чтобы рекомендовать Верховной Раде отправить Степанова в отставку, не хватило всего одного голоса.

"Коллеги, которые воздержались от голосования - это на вашей совести, у меня нет слов", - отметила Зинкевич.

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Она также подчеркнула, что окончательное решение будет приниматься в зале парламента. И предположила, что в "Слуге народа" сегодня "будут серьезные скандалы".

Кто из нардепов не поддержал отставку Степанова 01

Напомним, ранее комитет ВР по вопросам здравоохранения не поддержал представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Шмыгаль говорит, что Степанова хотят лишить поста из-за провала вакцинации. Степанов утверждает, что его хотят убрать якобы из-за борьбы за высокие зарплаты для медиков.

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Топ комментарии

  • Влад Тараненко
    Против проголосовал только член опзж.
    Чтобы всем было понятно от кого пришел степашка
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Лялькова вистава зеленого балагана триває !!)))
  • 5 копійок
    Головного балаганщика.
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