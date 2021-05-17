Новости

Учительница на Львовщине заставила школьника съесть бумажный самолетик и угрожала ему ножом, - СМИ

1241179
Учительница на Львовщине заставила школьника съесть бумажный самолетик и угрожала ему ножом, - СМИ
12-летний мальчик забыл дома ручку. Педагог размахивала перед ним ножом и угрожала, что заставит его писать собственной кровью. Теперь она утверждает, что "пошутила".

Речь об этом идет в сюжете ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

"Бросили самолетик, я поднял его и положил на парту. Учительница подумала, что это я его бросил, и заставила меня его съесть. Потом еще увидела, что у меня нет ручки, принесла нож и сказала, что я кровью буду писать, она мне палец порежет", - рассказал Владислав Выборнов.

Свидетелями действий педагога были более двух десятков учеников. Некоторые их них испугались и рассказали о случившемся родителям. Разгорелся скандал.

По словам учительницы, это была шутка, которую дети не поняли.

Теперь разбираться будет полиция - родители Владислава написали заявление.

Читайте также: Полицейские схватили женщину на улице и затащили в автомобиль, а ее мужа избили. Теперь они могут сесть на 8 лет

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Андрей Кузьменко 178cfe33
    В шутку посадить на 5 лет гы,гы
  • Константин См
    "С криком "Москалей на ножи!" неадекватная бандеровская учительница набросилась на русскоязычного мальчика в фашиствующем Львове за то, что тот запустил самолётик с красными звёздочками ко Дню Победы" Учительница на Львовщине заставила школьника съесть бумажный самолетик и угрожала ему ножом, - СМИ - Цензор.НЕТ 3075
  • Vladimir Rudyk
    Вас бы туда на месяц...это стая со своей ерархией и не дай вам бог где-то дать слабину вмиг вся стая будет об вас ноги вытерать. Уверен что 90% родителей даже не представляют на что
    способны их дети в коллективной борьбе против ненависной училки.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости