Средняя цена одной дозы вакцины от COVID-19 составляет чуть больше 7 долларов, - Степанов
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на заседании Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
"Мы имеем 42 млн законтрактованных доз вакцины. Согласно контрактам, которые мы получили, это вместе с COVAX, в первом квартале мы должны были получить 3 млн 184 тыс. доз, во втором квартале - 5 млн 16 тыс. доз вакцины. Средняя цена на вакцину, которую мы получили по прямым контрактам, составляет 7,52 доллара", - сказал Степанов.
Министр отметил, что сроки поставки вакцин срываются по всему миру из-за большого спроса. По его словам, переговоры с производителями о поставках вакцин от COVID-19 Украина начала еще в июле 2020 года, по сообщениям компаний поставки вакцин в Украине сроки поставок конец III - начало IV квартала 2021 года.