Новости • Коронавирус и карантин

Средняя цена одной дозы вакцины от COVID-19 составляет чуть больше 7 долларов, - Степанов

145416
Средняя цена одной дозы вакцины от COVID-19 составляет чуть больше 7 долларов, - Степанов
Средняя цена на вакцину, которую Украина получила по прямым контрактам, составляет 7,52 доллара.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на заседании Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы имеем 42 млн законтрактованных доз вакцины. Согласно контрактам, которые мы получили, это вместе с COVAX, в первом квартале мы должны были получить 3 млн 184 тыс. доз, во втором квартале - 5 млн 16 тыс. доз вакцины. Средняя цена на вакцину, которую мы получили по прямым контрактам, составляет 7,52 доллара", - сказал Степанов.

Министр отметил, что сроки поставки вакцин срываются по всему миру из-за большого спроса. По его словам, переговоры с производителями о поставках вакцин от COVID-19 Украина начала еще в июле 2020 года, по сообщениям компаний поставки вакцин в Украине сроки поставок конец III - начало IV квартала 2021 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос об отставке Степанова подняли из-за провала поставок COVID-вакцины, - "слуга народа" Радуцкий

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Small Jerboa
    "Средняя температура по больнице":
    Пфайзер = $ 3
    Модерна = $ 3
    Синофак = $ 2
    Ковишилд = $ 20
    --------------------------------------
    (3+3+2+20)/4= 7 (!!!) "Алле-оп! и... КУРТОЧКА!"
    Средняя цена одной дозы вакцины от COVID-19 составляет чуть больше 7 долларов, - Степанов - Цензор.НЕТ 3248 Средняя цена одной дозы вакцины от COVID-19 составляет чуть больше 7 долларов, - Степанов - Цензор.НЕТ 2656 Средняя цена одной дозы вакцины от COVID-19 составляет чуть больше 7 долларов, - Степанов - Цензор.НЕТ 3248
  • Игорь Монахов
    да и по сути зачем Нам знать цену - за сколько он купил вакцину должно интересовать только счетную палату и следователей ...
  • mrSmith
    За 80 дней проведения кампании по вакцинации в Украине, было вакцинировано 1 миллион человек.
    Т.е. для вакцинации 42 миллионов, потребуется что то около 9 лет...
    В среднем, я бы сказал, что это просто полный п-ц.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости