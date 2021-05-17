Зеленский обсудил с главой МИД Грузии Залкалиани восстановление сотрудничества между странами. ФОТО
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский поблагодарил Грузию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, добавив, что наше государство также всегда поддерживало суверенитет и территориальную целостность Грузии. "Очень рад восстановлению предметных, мощных отношений между нашими странами. Очень рады вас видеть ", - подчеркнул президент Украины.
Он проинформировал собеседника о текущей ситуацию с безопасностью на Донбассе и во временно оккупированном Крыму.
Зеленский напомнил о личном приглашение Президенту Грузии Саломе Зурабишвили принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины в августе 2021 года.
Собеседники обсудили пути активизации двустороннего политического диалога и деятельности украинского-грузинского Стратегического совета высокого уровня. Особое внимание было уделено практическому взаимодействию Украины и Грузии в контексте дальнейшего углубления отношений с ЕС и НАТО.
Залкалиани поблагодарил Украину за поддержку территориальной целостности и европейских стремлений Грузии и также отметил, что две страны восстановили интенсивное двустороннее сотрудничество.