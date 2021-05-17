Зеленский обсудил с главой МИД Грузии Залкалиани восстановление сотрудничества между странами. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский поблагодарил Грузию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, добавив, что наше государство также всегда поддерживало суверенитет и территориальную целостность Грузии. "Очень рад восстановлению предметных, мощных отношений между нашими странами. Очень рады вас видеть ", - подчеркнул президент Украины.

Он проинформировал собеседника о текущей ситуацию с безопасностью на Донбассе и во временно оккупированном Крыму.

Зеленский напомнил о личном приглашение Президенту Грузии Саломе Зурабишвили принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины в августе 2021 года.

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Собеседники обсудили пути активизации двустороннего политического диалога и деятельности украинского-грузинского Стратегического совета высокого уровня. Особое внимание было уделено практическому взаимодействию Украины и Грузии в контексте дальнейшего углубления отношений с ЕС и НАТО.

Залкалиани поблагодарил Украину за поддержку территориальной целостности и европейских стремлений Грузии и также отметил, что две страны восстановили интенсивное двустороннее сотрудничество.

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