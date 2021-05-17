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Лучший ответ на агрессию РФ - успех в реформах, это приблизит вас к ЕС и НАТО, - премьер Эстонии Каллас

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Лучший ответ на агрессию РФ - успех в реформах, это приблизит вас к ЕС и НАТО, - премьер Эстонии Каллас
Эстония сделает все от нее зависящее, чтобы удостовериться, что двери НАТО остаются открытыми для Украины.

Обэтом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Лучший ответ на агрессию - это всегда достижение успеха в реформах, это приблизит вас к ЕС и НАТО. Эстония поддерживает территориальную целостность и евроатлантическую интеграцию Украины. Наша поддержка всегда была и всегда будет громкой и четкой. Мы также сделаем все от нас зависящее, чтобы удостовериться, что двери НАТО остаются открытыми, а в ЕС мы будем работать над соответствующим ответом на провокационные действия России", - сказала Каллас.

Она подчеркнула, что реформы сделают жизнь лучше для всех в Украине, поскольку они создадут новые возможности для обучения, открытия новых предприятий и для развития гражданского общества.

"Мы знаем, что Украина хочет большей интеграции с ЕС, мы можем поддержать вас в этом. Чем лучше вы в реформах, тем больше у нас есть чего предложить. Это хорошо, что украинское правительство создало благоприятный деловой климат и политику, поскольку это приоритет. Вам надо добиться успеха в борьбе с коррупцией, потому что коррупция лишает демократии. Вам надо преуспеть в судебной реформе. Только когда суды выносят справедливые приговоры, инвесторы будут уверенны, что они могут инвестировать в вашу страну. Это самая лучшая поддержка, которая поможет перестроить страну", - указала Каллас.

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Глава правительства Эстонии отметила успех Украины в электронном управлении.

Кроме того, премьер-министр заверила, что Эстония никогда не признает незаконной оккупации Крыма.

"Мы работаем вместе с ЕС над тем, чтобы обеспечить, что Крым будет частью свободного мира снова. Несмотря на российскую агрессию, вы отстояли свою позицию и набрались терпения, так что сохраняйте позитивный дух", - подчеркнула Каллас.

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Топ комментарии

  • Игорь Монахов
    Лучший ответ на агрессию РФ - успех в реформах, это приблизит вас к ЕС и НАТО, - премьер Эстонии Каллас - Цензор.НЕТ 3326Ха. та у Нас в Украине во власти одни диверсанты кацапов и они делают как раз все наоборот !
  • Чайка Київ
    Це очевидно, коли країною правлять патріоти, а не вороги.
    Украинские электростанции сокращают производство из-за бездействия НКРЭКУ, - Волынец

    "Сегодня Украина в очередной раз закупила 100 МВт-часов электроэнергии из России. Это покупка, которая заставила снижать мощности украинских производителей электроэнергии. Что делает независимый регулятор НКРЭКУ? Молча наблюдает и выписывает себе премии"
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Зелена пліснява ,наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!))
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