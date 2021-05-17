Богдан - Арахамии: "Чтобы их повысить, надо вас повесить"
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Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан подшутил над руководителем парламентской фракции "СН" Давидом Арахамией.
На это обратил внимание главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Краткая, но содержательное обсуждение развернулось в Фейсбуке под постом, в котором замминистра экономики Светлана Панаиотиди сообщила об увольнении по собственному желанию.
"Спасибо за крутую работу. Ждем тебя после отдыха на повышение", - написал Арахамия.
"Чтобы их повысить, надо вас повесить", - откликнулся Богдан.
"Вдвойне смешно, потому что именно Богдан привел Арахамию во власть и добился его назначения на пост главы фракции. Но теперь взгляды немного изменились", - прокомментировал Бутусов.