Медведчук не стал оспаривать решение суда по книге "Дело Василия Стуса", - Кипиани

Кум Путина, нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук не стал подавать кассационную жалобу на решение апелляционного суда по книге "Дело Василия Стуса".

Об этом сообщил в Facebook автор книги журналист Вахтанг Кипиани, передает Цензор.НЕТ.

"Есть хорошая новость. Есть документальное доказательство, что некто Медведчук не подал кассационную жалобу на решение апелляционного суда по книге "Дело Василия Стуса". Итак, точка именем Украины поставлена. Лояльный КГБ экс-адвокат не получил желаемое - нет запрета книги "любым способом на любой территории", никаких изъятий из моих текстов, ни попытки получить фактическое вето на упоминание своего имени в контексте расправ над украинскими поэтами Стусом и Литвином", - написал Кипиани.

Он поблагодарил адвоката Вячеслава Якубенко, "который нашел все нужные аргументы для суда", Евгения Захарова и Харьковскую правозащитную группу за поддержку его представителя в суде, а также издательство Vivat, "которое не только издает замечательные книги, но и имеет бойцовские способности".

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В то же время Кипиани заметил, что впереди еще решение суда, касающееся размера расходов на юридическую помощь. А также сообщил, что Медведчук не хочет компенсировать оплату работы защитников издательства.

Напомним, в сентябре 2019 года Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".

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19 марта суд отменил запрет книги о Стусе.