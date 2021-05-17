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Минкультуры внесло трех российских актеров, режиссера, оператора и композитора в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

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Минкультуры внесло трех российских актеров, режиссера, оператора и композитора в перечень угрожающих нацбезопасности лиц
Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло трех российских актеров, режиссера, оператора и композитора в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в список вошли российские актеры Александр Зачиняев, Валерий Карпов, Иван Соловьев, актриса и режиссер Вера Соколова, оператор Леонид Рудкевич и композитор Евгений Ширяев.

Все перечисленные лица принимали участие в создании российского фильма "Пункт пропуска. Офицерская история" (2021 год), который повествует о двух военнослужащих-крымчанах, которые попадают в плен Службы безопасности Украины.

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Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 187 человек.

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Топ комментарии

  • Frol Fedoroff
    Сизифов труд эти списки. Проще опубликовать списки россиян, которые не несут угрозы Украине. А таких на Расеи единицы
  • Alexander Bereznuk e6baafd3
    состоящие на службе рос пропаганды
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Мінкультури внесло трьох російських акторів, режисера, оператора і композитора в перелік загрозливих нацбезпеці осіб - Цензор.НЕТ 1027
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