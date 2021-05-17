Кабмин уволил заместителей министров экономики, инфраструктуры, энергетики и ФГИ
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Правительство уволило:
- Анатолия Климашевского с должности заместителя министра инфраструктуры по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации
- Светлану Панаиотиди с должности заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 17 мая по собственному желанию
- Андрея Егорова от должности заместителя председателя Фонда государственного имущества с 24 мая 2021 по собственному желанию
- заместителя министра энергетики Юрия Бойко
- заместителя министра энергетики Александра Зорина
При этом, если Климашевского, Панаиотиди и Егорова увольняют по собственному желанию, то увольнение Бойко и Зорина в правительстве объясняют первым абзацем части второй статьи 9 Закона Украины о центральных органах исполнительной власти. Эта часть закона предусматривает, что заместители министра могут быть освобождены от должностей по представлению премьер-министра согласно предложениям соответствующего министра.
Напоминаем, на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль направил в Верховную Раду представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий 14 мая подали заявления об отставке.