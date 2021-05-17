Данилов: ОПЗЖ находится в оппозиции не к власти, а к самому существованию украинского государства

"Оппозиционная платформа - За жизнь" шантажирует Украину и мир угрозой развязывания в Европе масштабной войны путем активизации военных действий на востоке Украины.

Об этом пишет в Фейсбуке секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ. Таким образом он прокомментировал последнее заявление ОПЗЖ.

"Сегодня Украина находится в ситуации российской военной агрессии, которая сопровождается оккупацией Крыма и отдельных районов Востока. Однако в эти сложные времена внутри страны у нас оппозиция не к власти, а оппозиция к государству, к самому факту его существования", - считает Данилов.

Он называет ОПЗЖ "филиалом "Единой России" и утверждает, что партия шантажирует Украину и мир угрозой развязывания войны в Европе. "Нагло угрожает нам на нашей земле, прозрачно намекая на российские войска, которые они рассматривают как свой актив давления на украинскую власть и мировое сообщество", - написал Данилов.

Секретарь СНБО также напомнил, что именно входящие в состав ОПЗЖ политики несколько десятилетий выстраивали кланово-олигархическое государство с коррупционной судебной системой, с законами, выписанными под "схемы" и "откаты" и с вертикалью государственного управления, настроенной на "распил" бюджетных средств.

"Они говорят о правилах, которые они формировали под себя, под свои "черные схемы", они призывают к правосудию в судах, которые они коррумпировали. Для них справедливый суд - это суд над Василием Стусом 1980 года", - считает Данилов.

Ранее "Оппозиционная платформа - За жизнь" обнародовала заявление, в котором обвинила власти Украины в "массовой политической травле инакомыслия" и назвала одним из возможных последствий "эскалацию конфликта на Донбассе, который потенциально способен перерасти в большую войну в Европе".



