"Слуга народа" даст за отставку Степанова 200 голосов, - Арахамия
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Отставку министра охраны здоровья Максима Степанова поддержат более 250 народных депутатов, прогнозирует глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мой прогноз, что завтра в зале будет где-то 250-270 голосов", – сказал Арахамия на брифинге после заседания фракции в понедельник.
Арахамия уточнил, что фракция "Слуга народа" даст за отставку Степанова 200 голосов.
Народный депутат также отметил, что фракция единогласно поддержит кандидатов на должности министров.
Напоминаем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль передал в Раду представление об отставке Степанова