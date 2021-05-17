Оккупанты вручают крымским татарам "предостережения" накануне Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, - Чубаров. ДОКУМЕНТ

Оккупанты обходят дома крымских татар накануне Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и вручают "предостережения".

Об этом в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты массово обходят накануне 18 мая - Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа - дома членов Меджлиса крымскотатарского народа, делегатов Курултая крымскотатарского народа, активистов национального движения и вручают так называемые "предостережения"... Сегодняшние выкормыши вчерашних НКВДешников снова хозяйничают в оккупированном РФ Крыму", - отметил Чубаров.

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