Оккупанты вручают крымским татарам "предостережения" накануне Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, - Чубаров. ДОКУМЕНТ
253511
Оккупанты обходят дома крымских татар накануне Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и вручают "предостережения".
Об этом в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.
"Российские оккупанты массово обходят накануне 18 мая - Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа - дома членов Меджлиса крымскотатарского народа, делегатов Курултая крымскотатарского народа, активистов национального движения и вручают так называемые "предостережения"... Сегодняшние выкормыши вчерашних НКВДешников снова хозяйничают в оккупированном РФ Крыму", - отметил Чубаров.