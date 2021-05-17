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Рада в четверг соберётся на внеочередное заседание по инициативе Зеленского, - "слуга народа" Арахамия

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Рада в четверг соберётся на внеочередное заседание по инициативе Зеленского, - "слуга народа" Арахамия
Верховная Рада 20 мая планирует провести внеочередное заседание для рассмотрения вопросов по поводу получения макрофинансовой помощи от Евросоюза и транша Международного валютного фонда

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В четверг по инициативе президента у нас будет ещё одна внеочередная сессия (заседание - ред). В нее войдут 10 законов - так называемые "макрофин" и "МВФ", - сказал Арахамия на брифинге после заседания фракции в понедельник.

При этом он уточнил, что планируется "в первом чтении все пройти, половину - во втором, и все, что мы оставим на потом, будет на первой неделе июня".

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Также глава фракции СН добавил, что в пятницу, 21 мая, Рада сможет рассмотреть новую редакцию законопроекта о проведении в соответствие с Конституцией Украины закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины.

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Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея
    Рада в четверг соберётся на внеочередное заседание по инициативе Зеленского, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 2355
  • Александр b9c4d8fd
    Он не клоун. Клоуны - это Юрий Никулин, Олег Попов, Михаил Румянцев... коЗеля - оно совсем другое, оно - придворный шут. При всех дворах, и в Украине, и в кацапии. Оно кривлялось за подачки, читая написанное тамбовскими волками... Не обижайте клоунов! Так же как и не обижайте определение "народ", применяя его к 73% биомассы, выбравший себе во время войны это лидером нации, гарантом законности и главнокомандующим.
  • Lewis Snark
    Будут снова имитировать...

    Так в МВФ не дураки сидят. Им не бумажка нужна, а реальные действия и результаты.
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