Главные новости 17 мая: Чаус показался на видео, "слуги" готовы отставить Степанова

Бывший судья Чаус на видео говорит, что с ним все в порядке, но адвокаты не верят. "Слуги народа" и Шмыгаль хотят отправить Степанова в отставку, а вот комитет Рады - не очень. "ОПЗЖ" пугает "большой войной в Европе" из-за суда над Медведчуком. Главные новости Украины 17 мая.

Видео Чауса

Бывший судья Николай Чаус, похищенный на территории Молдовы в апреле, опубликовал видео, на котором говорит, что с ним всё в порядке. Адвокаты не верят, что эти заявления были сделаны добровольно, жена говорит, что он сам на себя не похож. А журналисты изучили ролик и выяснили, что он был смонтирован в профессиональной программе для монтажа, исходная папка называется "Гусь".

Степанова хотят отправить в отставку. Но не все.

Шмыгаль объяснил, что хочет уволить Степанова из-за провала вакцинации. Степанов говорит, что не писал заявления об увольнении по собственному желанию, а "убрать" его хотят, потому что он борется за высокие зарплаты для врачей. С требованием заменить министра у здания Минздрава сегодня митинговали пациентские организации, но при этом 55% украинцев, согласно опросу, считает, что менять Степанова не надо. Вопрос обсуждали на заседании комитета по здравоохранению Верховной Рады — для того, чтобы рекомендовать парламенту уволить Степанова, не хватило всего одного голоса. При этом шестеро "слуг" пошли против воли партии и выбрали вариант "воздержался". А вот на вечернем заседании фракции СН все было однозначно: "слуги" поддержали отставку министров здравоохранения, инфраструктуры и экономики. Степанова, считают в партии, должен заменить Ляшко. Обещают обеспечить для этого в парламенте 200 голосов "за".

ОПЗЖ грозит большой войной в Европе из-за дела против Медведчука

Партия выпустила заявление, в котором обвинила власти Украины в "массовой политической травле инакомыслия" и назвала одним из возможных последствий "эскалацию конфликта на Донбассе, который потенциально способен перерасти в большую войну в Европе".

Секретарь СНБО Данилов в ответ на это заявил, что ОПЗЖ - оппозиция не к власти, а к факту существования независимого украинского государства, и назвал их "филиалом "Единой России".

Тем временем журналисты "Бигус-инфо" проанализировали прослушку переговоров Медведчука за 4 года и пришли приблизительно к тем же выводам, что и Данилов.

Германия пустила к себе "Северный поток-2"

Берлин разрешил уложить в своих водах 2 километра строящегося российского газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода активно выступают США, а также Украина и страны Балтии, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке.

Семенченко в реанимации

Экс-нардеп Семен Семенченко, которого подозревают в создании незаконного вооруженного формирования и организации обстрела телеканала "112 Украина", из-под стражи попал в кардиологическую реанимацию. "Состояние на сегодня выясняем, находится Семен не в палате для задержанных, как обычно", - рассказала его жена.

Двое украинских туристов погибли в Турции

Парень и девушка попали в ДТП - их автомобиль потерял управление, вылетел с трассы в поле и перевернулся. За жизнь еще одной девушки борются врачи.