Преследование Медведчука может разозлить Кремль, - Financial Times

Действия украинских властей против Виктора Медведчука могут разозлить его кума, президента России Владимира Путина.

НВ опубликовал перевод статьи Financial Times о кампании украинских властей против Медведчука, передает Цензор.НЕТ.

По мнению аналитиков, шаг Зеленского против Медведчука - выражение его разочарования по поводу зашедшего в тупик мирного процесса, который не привел к прекращению войны на востоке Украины - возможно, стал фактором, вызвавшим бряцание оружием и массированную концентрацию войск вдоль границ Украины в прошлом месяце.

Не испугавшись, украинская прокуратура на прошлой неделе добивалась ареста Медведчука по обвинению в государственной измене. В пятницу, 14 мая, Путин ответил, что Москва отреагирует "своевременно и должным образом, учитывая все угрозы, которые для нас создаются". Украину, добавил он, "медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию".

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Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.