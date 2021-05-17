Израиль будет наносить удары по Сектору Газа еще как минимум 2 дня, - СМИ

Израиль не намерен рассматривать возможности введения режима прекращения огня с движением ХАМАС до четверга.

Об этом сообщает со ссылкой на источник газета The Jerusalem Post, информирует Цензор.НЕТ, ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

Собеседник заверил корреспондентов издания, что такой режим прекращения огня не будет введен до четверга.

Ранее издание The Times of Israel сообщало, что министр обороны Израиля Бени Ганц призвал израильских военных быть бдительными, поскольку операция по нанесению ударов по сектору Газа будет продолжена.

Смотрите также: Появилось видео момента, когда палестинская ракета ушла с курса и взорвалась рядом со стартовой площадкой. ВИДЕО

Во время посещения армейских позиций на юге страны вместе с главой армии обороны Израиля Авивом Кохави, Ганц заявил офицерам, что им следует "оставаться начеку, поскольку ожидается, что боевые действия продолжатся".

Заявление Ганца прозвучало на фоне призывов международного сообщества к сторонам конфликта на Ближнем Востоке положить конец эскалации в ситуации вокруг сектора Газа и мирно урегулировать разногласия.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа остается напряженной уже на протяжении недели. Изначально боевики в Секторе Газа начали ракетные обстрелы, чтобы поддержать палестинских демонстрантов в Иерусалиме. Ситуация в регионе осложнилась на фоне решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.

Читайте: "Палестинцы и израильтяне в равной степени заслуживают того, чтобы жить в безопасности", - Байден

Ракетные обстрелы территории Израиля со стороны Газы практически не прекращаются. Армия обороны Израиля предпринимает ответные действия. С обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.