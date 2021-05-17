Оккупанты планируют строительство новых водохранилищ в Крыму

В Крыму рассмотрят возможность строительства новых водохранилищ для Симферополя и Алушты.

Об этом заявил марионетка Кремля Сергей Аксенов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Скорее всего будут построены дополнительные водохранилища в Симферополе на 15 млн кубометров и в Алуште на 8 млн кубометров. Мы сейчас сделаем технико-экономическое обоснование", – сказал он.

По словам Аксенова, также подготовлено место для строительства опреснителя в Ялте.

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Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической. Маленькое количество осадков и малоснежная зима привела к засухе, утверждают крымские ученые.

С конца августа графики подачи воды были введены в Симферополе, а также в Симферопольском и Бахчисарайском районах. Позже это коснулось Белогорска и Белогорского района и частично Алушты.

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Власти России выделили миллиарды рублей на строительство новых водоводов, водозаборов и на бурение скважин.