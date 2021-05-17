Воевавшего на Донбассе наемника РФ про прозвищу Черный Ленин заочно приговорили в Латвии к 2,5 годам тюрьмы
572726
В Латвии суд заочно приговорил наемника РФ, воевавшего против Украины на Донбассе, Бенеса Айо по прозвищу Черный Ленин к двум годам и шести месяцам лишения свободы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Айо был признан виновным в преступлениях, предусмотренных статьями 81, 82 и 83, а именно: призыв к насильственному свержению власти, призыв к ликвидации государственной независимости и призыв к подрыву территориальной целостности Латвии.
Согласно данным следствия, Бенес Айо принимал активное участие в боевых действиях на востоке Украины.
Айо с 2020 года находится на территории РФ.
Бенес Айо родился в Латвии в 1979 году в семье угандийца и жительницы Латвии русского происхождения.