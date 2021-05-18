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На заседании фракции мы убедились, что Степанов начал свою политическую игру, - "слуга народа" Корниенко. ВИДЕО

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Причинами отставки министра здравоохранения Максима Степанова является провал с закупкой вакцин и организацией вакцинации.

Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

 "Только что было заседание фракции, там часть людей убедилась, что господин Степанов начал какую-то свою политическую игру, о чем он сам об этом открыто говорит", — сказал Корниенко. Он добавил, что если нынешний глава Минздрава хочет строить собственную политическую карьеру, то в этом не должны ему мешать.

Среди причин представления на отставку Степанова нардеп отметил провал вакцинации и закупки вакцин.

"Это очень чувствительный вопрос во всем мире. Если ты небрежно или неэффективно делаешь маленький кусочек работы, например, вовремя не позвонил, не поехал или несвоевременно начал реализовывать на бумаге договоренность, которую политически достиг с руководством компании президент Украины, то ты просто теряешь вакцину", — пояснил Корниенко.

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Глава партии СН подчеркнул, что "одна часть — это получить вакцины в страну, где помогает политическое руководство и президент, а другая — это организовать процесс вакцинации".

Напомним, ранее комитет ВР по вопросам здравоохранения не поддержал представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Шмыгаль говорит, что Степанова хотят лишить поста из-за провала вакцинации. Степанов утверждает, что его хотят убрать якобы из-за борьбы за высокие зарплаты для медиков.

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Топ комментарии

  • Amber
    Зе пока президент для тех, для кого Гордон - журналист, Усик - боксёр, а Шмарий - блогер.
    Но дурман "Сватов" и "Папиков" постепенно выветривается, а на новое теледерьмо нужны деньги и фантазия.
    Первое украли у нас с вами, а второго всё меньше !!
    Почему не вспоминают про кРадуцкого , который на масках миллионы заработал ?
  • esperansa002014
    На заседании фракции мы убедились, что Степанов начал свою политическую игру, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 502
  • Anatoliy A 006b9dda
    Удивляет оптимизм обосравшихся
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