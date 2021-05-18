С 7 июня в Германии отменяется деление на приоритетные группы при вакцинации от COVID-19

Власти Германии с 7 июня будут вакцинировать от COVID-19 всех граждан страны без разделения на приоритетные группы.

Об этом сообщил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Разделение на приоритетные группы с 7 июня будет снято", - сказал он журналистам в понедельник по итогам встречи с главами министерств здравоохранения регионов ФРГ.

Таким образом все жители Германии с 16 лет будут иметь право записаться на прививку. Одновременно подчеркивается, что не все желающие смогут получить прививку уже в июне в связи с ограниченным количеством вакцины от коронравируса.

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Ранее в Германии были определены четыре группы граждан, которые получали прививки в первую очередь. В первую очередь прививки получали представители групп риска - пожилые люди и те, кто в силу профессии мог заразиться раньше других: врачи, полицейские, педагоги и т.п.

К первой группе относились люди старше 80 лет, жители домов престарелых, медицинский персонал станций реанимации и скорой помощи; во вторую группу, входили люди от 70 до 80 лет.

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