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Голосование по отставкам 3 министров состоится 18 мая на внеочередном заседании Рады, - Разумков

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Голосование по отставкам 3 министров состоится 18 мая на внеочередном заседании Рады, - Разумков
18 мая Верховная Рада рассмотрит вопросы об отставке министра здравоохранения Максима Степанова, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра утром я издам распоряжение о созыве внеочередного заседания. Соответствующие документы поступили. Оно будет запланировано на 16:00. Будут рассматриваться три кандидатуры министров: Криклий, потом Петрашко, потом Степанов", – сообщил Разумков.

Он предположил, что Рада назначит новых руководителей министерств на пленарном заседании 20 мая.

"Уже в четверг на пленарном заседании на вакантные должности парламент должен назначить новые кандидатуры", – сказал Разумков, отметив, что сначала надо дождаться голосования по отставкам.

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Напоминаем, на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль направил в Верховную Раду представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий 14 мая подали заявления об отставке.

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Топ комментарии

  • Senator S 01a656ec
    Эпоха бедности закончилась 19 мая 2019 года...Совпадение? Не думаю.... Голосование по отставкам 3 министров состоится 18 мая на внеочередном заседании Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 2453
  • Amber
    Они провинились не только перед ахметкой , но и перед Беней - он ведь главнее 😀
  • Zelya Vsyo
    Вместо этих 3-х воров будут назначены их нынешние фактические заместители. Так что распределение бабла по карманам не изменится (за исключением фасона новой курточки у Ляшка). Голосование по отставкам 3 министров состоится 18 мая на внеочередном заседании Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 1940
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